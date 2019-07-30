مصرع 20 من الميليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني في الضالع

الضالع : واس

قتل أكثر من 20 مسلحاً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون اليوم خلال عملية تمشيط واسعة نفذها الجيش الوطني اليمني في أوكار الميليشيا بقرية القهرة، شرق مديرية مريس، شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية “إن قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة, أحرزت تقدماً في مديرية مريس وقامت بعملية تمشيط عدد من المواقع المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية”.

وأضاف المصدر ” أن الجيش اليمني شن هجوماً كبيراً على مواقع الميليشيا الحوثية وقاموا بتمشيط موقع السبعة والمنقيز والقهرة في المحور الشرقي لجبهة مريس، بالإضافة إلى حصن شداد والرفقة وأجزاء من منطقة صولان وموقع العظم ووينان”.

وأشار المصدر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وأن قوات الجيش الوطني تلاحق فلول الميليشيا الإرهابية الفارة من خطوط التماس.