فيديو| أبسط تطبيق للوصول إلى هاتفك المفقود

هل فقدت هاتف لك من قبل؟، ربما ترغب في معرفة طرق الوصول إلى هاتفك المفقود سواء في المنزل أو مكان عملهم وغيرهما ما يجعلهم يحاولون البحث عنه لإيجاده.

في تقرير لموقع “روسيا اليوم”، جرى استعراض عدد من الطرق التي يمكن استخدامها للوصول إلى الهاتف الذكي المفقود.

الطريقة تعتمد على مساعد “أمازون” المنزلي الذكي، أو تطبيق TrackR لتتبع الهاتف والوصول إليه.

تطبيق TrackR:

التطبيق قادر على تتبع الهاتف الذكي ومكان وجوده دائما، والوصول إليه في حال فقدانه، ولكن للاستفادة منه، يمكن اتباع عدة خطوات:

تحميل التطبيق في الهاتف من خلال شرائه، ثم وربطه ببيانات الهاتف وبيانات مساعد Echo المنزلي الذكي.

عندما تحتاج إلى معرفة مكان الهاتف المفقود تستطيع الطلب من المساعد المنزلي بأن يجعل الهاتف يرن لفترة حتى تكتشف مكانه

ميزة Find My Phone:

تدعم أيضا مساعدات Echo المنزلية ميزة Find My Phone المخصصة للعثور على هاتفك الذكي إذا لم تجده.

يمكنك اتباع هذه الخطوات من أجل الاستفادة منه:

ربط بيانات الهاتف الذكي بمساعد Echo عبر تطبيق Alexa.

ويحدث ذلك من خلال الدخول إلى تطبيق Alexa في الهاتف وتفعيل ميزة Find My Phone ثم إدخال رقم الهاتف وبياناته.

حينها تستطيع أن تطلب من Alexa إيجاده، حيث تعمل بدورها بإرسال أمر للهاتف بالرنين لفترة طويلة.