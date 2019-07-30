سان جيرمان يتعاقد مع نجم السنغال إدريسا جاي

البلاد : وكالات

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء التعاقد مع لاعب خط الوسط السنغالي إدريسا جاي لمدة أربعة أعوام تنتهي في 30 يونيو 2023.

وبات جاي ثامن لاعب من السنغال ينضم إلى باريس سان جيرمان عبر تاريخ النادي، واللاعب رقم 53 من أفريقيا.

ووصل جاي (29 عاما) مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر واختتمت بتتويج الجزائر بالفوز على السنغال 1 / صفر في المباراة النهائية في 19 يوليو الجاري.

ويعود جاي للعب في فرنسا من جديد بعد أربعة أعوام من رحيله عن فريق ليل، الذي لعب ضمن صفوفه بين عامي 2010 و2015 مشاركا في 176 مباراة شهدت تسجيله ستة أهداف وصناعة خمسة أهداف أخرى.

وتوج جاي مع ليل بثنائية الدوري والكأس في فرنسا في موسم 2010 / 2011 .

وبعد نهاية مشواره مع ليل، انتقل جاي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث انضم إلى أستون فيلا ولعب له 38 مباراة في موسم 2015 / 2016 مسجلا هدف وحيد للفريق، ثم انضم إلى إيفرتون بين عامي 2016 و2019 وشارك في 108 مباريات سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة أهداف أخرى.

وخلال مشواره مع إيفرتون، أثبت جاي نفسه كواحد من أبرز لاعبي خط الوسط في إنجلترا.

وبدأ جاي مسيرته الدولية في 2011 وشارك في 69 مباراة مع المنتخب السنغالي سجل خلالها أربعة أهداف.