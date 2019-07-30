السهلاوي شبابي والفريق يواصل التحضير

الرياض – هاني البشر

أعلنت إدارة الشباب عن انضمام اللاعب الدولي محمد السهلاوي ‎إلى معسكر الليث المقام في المانيا؛ تمهيداً للتوقيع معه كلاعب محترف في صفوف نادي ‎الشباب خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن السهلاوي، أمضى مع النصر 10 مواسم، حقق خلالها مع الفريق لقبين للدوري، إضافةً إلى كأس ولي العهد، وسجل له 129 هدفاً بمختلف المسابقات.

من جهة أخرى، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صباح أمس الثلاثاء تدريباته ضمن معسكر بوابة الشرق الذي يقام في ألمانيا، وذلك تحت قيادة المدير الفني السيد خورخي ألميرون، الذي خصص الحصة التدريبية الصباحة للتدريبات التكتيكية، التي أجراها على الملعب المخصص لتدريبات الفريق خلال المعسكر في مدينة هارزفيكل التابعة لمقاطعة غوترسلوه.

وقبل انطلاقة التدريبات، اجتمع السيد خورخي ألميرون باللاعبين وحثهم على مواصلة العمل بجدية أكبر، مشدداً على أهمية التركيز وتطبيق التدريبات بشكل سليم، حتى يخرج الفريق من المعسكر بالفائدة المرجوة، مشيراً في الوقت ذاته على أهمية تقديم اللاعبين للمستوى المطلوب منهم في مواجهة الغد الودية الرابعة أمام فريق بادربورن الألماني.

بدورهما، واصل اللاعبان تركي العمار وعبدالله الشامخ تدريباتهما اللياقية، رفقة المعد البدني للفريق، وذلك ضمن برنامجهما التأهيلي، كما غاب عن التدريبات اللاعب فهد غازي؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية الأخيرة.

وخضع ثلاثي حراسة المرمى عبدالله العويشير، ومحمد عواجي، ومروان الحيدري لتدريبات خاصة رفقة مدرب الحراس السيد أوراسيو مونتي