خطر اللبن الفاسد.. كيف تختبري صلاحيته في المنزل؟

اللبن ضيف دائم على البيوت، لا بد منه على مائدة طفلك، لكن خطره أيضا حاضر على تلك الموائد، يمكنك التغلب عليه عبر طرق عدة.

من الخطر فعليا الوقوع في خطأ تناول الحليب الفاسد، ليس التسمم الغذائي آخر ما قد يسببه الأمر.

في هذا التقرير نستعرض بعض النصائح لمعرفة إن كان الحليب فاسدا أم لا.

التأكد من الرائحة

تشمم رائحة الحليب للتأكد من عدم وجود أي روائح غريبة من الحليب الطازج كما يصبح مذاقه لاذعًا عندما يصبح فاسدًا.

اختبار القوام

الحليب سائل خفيف وقوامه أملس وينبغي ألا تكون به بقع بلون غير الأبيض وألا تكون به كتل وألا يبدو قوامه مثل الزبادي، ألقي بزجاجة الحليب في القمامة على الفور إن وجدتِ أن قوامه أصبح مثل الزبادي أو الجبن القريش.

يجب فحص اللون

أي تغير عن اللون الأبيض الناصع يعني أن هناك عطبا، يجب كذلك أن يكون خاليًا من أي شوائب.

فإن كان الحليب داخل علبة من الورق المقوى أو زجاجة غير شفافة، اسكبي بعضًا منه في كوب زجاجي شفاف وضعيه قريبًا من أحد مصادر الضوء وتفقدي لونه.

يكون الحليب الفاسد داكنًا أكثر من الحليب الطازج ويكون مائلًا للاصفرار.

تقصي تاريخ الصلاحية

يحتم القانون وضع تاريخ صلاحية على أغلفة المنتجات الغذائية بما يضمن أن يستخدمها المستهلك خلال فترة الصلاحية بأمان.

وعلى الأغلب ينبغي استخدام الحليب الطازج خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنتاجه ليس أكثر.

درجة الحرارة ضرورية

يجب التأكد إن كان الحليب محفوظًا في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.

يمكن أن يفسد الحليب قبل موعد انتهاء فترة صلاحيته لعدة أسباب، مثل تركه في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.

لذلك ينبغي الاحتفاظ بالحليب داخل الثلاجة حيث تكون درجة الحرارة 4 درجة مئوية.

أما إن وضعتِه داخل المُجمد (الفريزر) فيمكن أن يظل صالحًا حتى بعد انتهاء فترة الصلاحية.

اختبار خاص جدا

سخني الحليب على الموقد أو داخل الميكروويف.

يمكن وضع بعض الحليب في وعاء وسخنيه داخل الميكروويف لدقيقة أو أكثر من ذلك على الموقد.

ملاحظة الحليب بعد أن يصبح ساخنا، فإن أصبح متكتلا أو لزجا يلقى به على الفور دون استخدام.