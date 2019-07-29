البطشان يتفقد المنافذ وفرق الحج البيطرية

جدة- ياسر بن يوسف

تفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان خلال زيارتهِ لفرع منطقة مكة المكرمة المحاجر والمواقع المخصصة لاستقبال المواشي والمختبرات بميناء جدة الاسلامي

كما التقى مدير فرع الوزارة في المنطقة المهندس سعيد جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي .

وتم خلال اللقاء مناقشة جاهزية كافة القطاعات لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية والإستعدادية لموسم الحج .

وضم الإجتماع كلاً من مدير الثروة الحيوانية والمشرف الفني على فرق الحج البيطرية الدكتور عبدالمانع الخيبري ، ومدير ميناء جدة الإسلامي الدكتور عبدالرحمن الزهراني، ومدير محجر الخمرة الدكتور حامد الحربي، ومدير البيئة رئيس مكافحة نواقل الأمراض بالفرع تركي بن عالي الحميدي ، وناقش الاجتماع جاهزية الخطط البيطرية والمحجرية وأعمال مكافحة نواقل الأمراض التي أعدت لموسم الحج.

من جانبهِ حث البطشان خلال جولته الميدانية على فرق الحج البيطرية جميع العاملين بالفرع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا على أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير كافة خدمات الثروة الحيوانية بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، ومثمنًا بذلك جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.