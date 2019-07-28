مدح ولي العهد و سخر من أردوغان .. لهذا تخشى تركيا جونسون (فيديو)

البلاد : وكالات

ظهر النظام التركي متوترًا خائفًا من بريطانيا بعد تولي بوريس جونسون رئاسة وزراء المملكة المتحدة .

ويعرف عن جونسون انتقاده وسخريته من الرئيس التركي، وكذلك معاداته لجماعة الإخوان الإرهابية التي تدعمها أنقرة والدوحة بشكل رسمي ، ففي أحد خطاباته اتهم الإخوان رسمياً بالتحريض على الإرهاب وتأييده

ويتضح أن موقف جونسون من المملكة إيجابي، إذ أنه مدح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قبل ذلك مرارًا وأكد أن مستقبل المملكة والمنطقة العربية يعتمد عليه، معتبرًا أن ما يحدث في المملكة شيء كبير وشديد الأهمية.