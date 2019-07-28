جامعة الباحة تغلق غداً باب القبول لمرحلة البكالوريوس

الباحة _ البلاد

انقر هنا تغلق جامعة الباحة غداً ( الإثنين ) استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين ، وذلك من خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد عُمير الغامدي، أن التقديم متاح في كليات الهندسة، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، وكليات العلوم والآداب بالمحافظات، وتتطلب التقديم واستكمال الطلبات لكل المتقدمين ولايمنع من كان له طلب سابق ومكتمل على البوابة.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المقاعد المتاحة للطالبات قرابة 150 مقعداً في تخصصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء بكليات العلوم والآداب بالمحافظات

بينما بلغت المقاعد المتاحة للطلاب قرابة 700 مقعد شاغر في بعض من تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب، وتقنية المعلومات، والآداب والعلوم الإنسانية، وتخصصات العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات.