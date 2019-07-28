الفيصل يناقش مخرجات ملتقى مكة الثقافي

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعًا لمناقشة مخرجات ملتقى مكة الثقافي ، تحت شعار “كيف نكون قدورة” خلال السنوات الثلاث الماضية ومدى تأثيره على الشرائح المجتمعية المستهدفة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لجامعة الملك عبدالعزيز نظير عملها المميز في إعداد التقرير ، واصفًا التقرير بأنه لبنة جديدة في مسيرة الملتقى ، مؤكدًا أهمية المشاركة في نشر ثقافة القدوة الحسنة ، التي بنى عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منهجه في نشر الدين الإسلامي الحنيف.

وتخلل الاجتماع الذي حضره معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي ، استعراض للتقرير الذي أعدته الجامعة عن الأثر الذي حققه الملتقي في مختلف شرائح المجتمع من عدة محاور ، ركز أولها على أثر ” كيف نكون قدوة” في مواقع التواصل الاجتماع ، إذ جرى تداول قرابة 47 ألف تغريدة فضّلها أكثر من 146 مغردًا، وتمت إعادة تغرديها نحو 202 ألف مرة ، فيما تمت مناقشتها 295 ألف مرة ، وبلغ عدد الردود أكثر من 46 ألف رد ، فيما حقق وسم ” كيف نكون قدوة” انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي بلغ 10 ملايين حالة ظهور.

وبحسب التقرير فإن مؤشر الانتشار الجغرافي للمتفاعلين ، أفاد أنه تفاعل مع الملتقى في وسائل التواصل الاجتماع مغردون من مختلف مناطق المملكة بواقع تجاوز 21 مدينة.

وتطرق التقرير في محوره الثاني إلى انتشار ثقافة ” كيف نكون قدوة ” وكانت النتائج الاستشهاد بأكثر من 1300 آية قرآنية و 500 حديث نبوي ، إلى جانب الاستشهاد بالقدوات وأعلام الأمة ، وجاء في المقدمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 آلاف نقاش ، فيما تمّ رصد 500 تغريدة تحدّثت عن قدوات الأمة المعاصرين ، واستعرض المحور الثالث للتقرير قياس استمرارية التفاعل مع وسم ” كيف نكون قدوة ” والذي شهد ارتفاعاً في متوسط التفاعل خلال السنوات الثلاث من عمر الملتقى.

وفي المحور الرابع جرى تصنيف الموضوعات التي طرحت للنقاش عبر الوسم ، فكان نصيب المبادرات 28.58% ، والبرامج 25.88% و 13.45% للملتقيات ، و12.88 % للفعاليات ، إضافة إلى 12.5% للمشاريع و 6.72 % للمسابقات.

وعلى صعيد التحليل الإحصائي لأثر مبادرة ” كيف نكون قدوة”، جرى إعداد استبانة من 9 أسئلة تفاعل معها قرابة 1146 مشاركاً وقدموا 823 مقترحاً لعناوين الملتقى ، وقد شارك فيه سعوديون بنسبة 92.4% وغير سعوديين بنسبة 7.6% ، منهم 53% من الذكور و 47% من الإناث ، وتراوحت أعمارهم بين أقل من 20 عاماً بنسبة 8% و 20 – 35 عاماً بنسبة 46% و 36 – 45 بنسبة 23 % و 46 – 60 بنسبة 5% و أكثر من 60 عاماً بنسبة 8% ، فيما تفاوتت فئاتهم بين موظفين حكوميين وقطاع خاص، وقطاع غير ربحي ، إلى جانب طلاب من مختلف المراحل الدراسية.