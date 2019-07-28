أمير مكة:نتطلع لتصبح مكة والمشاعر مدناً ذكية

مكة المكرمة ـ البلاد

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ” إنني آمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة كلها تعمل إلكترونيًّا»، لافتا إلى في الوقت نفسه بقولة ” إن مشروع المياه الذي أنابني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تدشينه، تكلف أكثر من ثلاثة مليارات ريال»، مشيرًا إلى أن المشروع خاص بالحج والمشاعر المقدسة في هذا الشهر فقط ” ، منوهًا بأن المملكة تنفق المليارات لإنجاح موسم الحج.

وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن توجه المملكة الكامل أن تجعل من مدينة مكة ومن المشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم وليس فقط في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه ركز في اجتماعه مع مسؤولي الجهات المعنية بالحج، بأن «يركزوا على شيء واحد وهو الابتسام في وجه الحاج».

وتابع مستشار خادم الحرمين، «أذكر الملك فيصل – رحمه الله – حينما كان يقف هو وإخوانه ينظمون السيارات في عرفات وقت النفرة»، وكان الأمير خالد الفيصل، اعتمد مؤخرا، الخطة التشغيلية لهيئة تطوير مكة المكرمة في موسم حج 1440هـ، والتي تهدف إلى رفع أداء المشروعات التي تشرف الهيئة على تشغيلها بالمشاعر المقدسة والارتقاء بها، وفي مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة بالتعاون مع شركة (سار)، ومنشأة الجمرات والمشروعات المرتبطة بها.