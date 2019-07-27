نرمين عباس

رحل عن عالمنا واحداً من أعمدة الصحافة الإنجليزية بالمملكة

ونعت صاحبة الجلالة فاروق لقمان بعد مسيرة حافلة في الصحافة الأنجليزية بالسعودية

يذكر أن الراحل تقاعد من رحلة عمله بعد أن تعرض لجلطة دماغية

وللفقيد علامات فارقة في الصحافة الأجنبية بالسعودية، حيث عمل مراسل لصحيفة الديلي ميل البريطانية وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وفايننشال تايمز البريطانية

وساهم في صحيفة عرب نيوز، وهي أول صحيفة سعودية ناطقة باللغة الإنجليزية عام 1974 ، ثم أصبح رئيساً للتحرير بها لعقدين

ثم وقع الإختيار عليه ليكون مديراً لتحرير صحيفة الإقتصادية، وأيضاً ساهم في كتابة عمود يومي بصحيفة الشرق الأوسط