الثقافية

رحيل رائد الصحافة الأجنبية بالمملكة فاروق لقمان

نرمين عباسaccess_time24 / ذو القعدة / 1440 هـ      27 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

رحل عن عالمنا واحداً من أعمدة الصحافة الإنجليزية بالمملكة

ونعت صاحبة الجلالة فاروق لقمان بعد مسيرة حافلة في الصحافة الأنجليزية بالسعودية

يذكر أن الراحل تقاعد من رحلة عمله بعد أن تعرض لجلطة دماغية

وللفقيد علامات فارقة في الصحافة الأجنبية بالسعودية، حيث عمل مراسل لصحيفة الديلي ميل البريطانية وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وفايننشال تايمز البريطانية

وساهم في صحيفة عرب نيوز، وهي أول صحيفة سعودية ناطقة باللغة الإنجليزية عام 1974 ، ثم أصبح رئيساً للتحرير بها لعقدين

ثم وقع الإختيار عليه ليكون مديراً لتحرير صحيفة الإقتصادية، وأيضاً ساهم في كتابة عمود يومي بصحيفة الشرق الأوسط

نرمين عباس

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