“جوزك بخيل!”.. 8 نصائح هامة لطرق التعامل معه

القاهرة:سهام أبوزينة

بعد الزواج يكون الرجل والمرأة في حالة من الاكتشافات اليومية التي تتركز على طبيعة وأخلاق كل منهما، وينكشف الستار على العيوب التي لم تظهر في فترة التعارف، وعندما تكتشف الزوجة أن زوجها بخيل ستبدأ من هنا الكارثة الكبري التي ستظل تعاني منها مدي الحياة، وفي هذا التقرير نوضح لكي كيف تتعاملين مع زوجك البخيل ليصبح أكثر ليونة في تلبية طلباتك وتحقيق جانب كبير منها.

-الشعور بالامان

سيدتي يجب أن تنقلي لزوجك الإحساس بالأمان بعيدًا عن المال وذلك من خلال التعامل الجيد معه والمعاملة الطيبة.

-تجنبي وصفه دائمًا بالبخل

تجنبي دائمًا أن تقولي له “يا بخيل” لأن هذه العبارة تنتقل له بنتائج عكسية، وبالتالي سيكون عنيد معكي في الأمور التي لكي رغبة فيها.

ــ استغلالَ أوقات كرمه النادرة

لا تحاولي استغلالَ أوقات كرمه النادرة، بل كوني معتدلة؛ ليشعرَ معك بالارتياح وعدم القلق منك.

ــ تغيير طبع زوجك البخيل

لا تجعلي هدفك تغيير طبع زوجك البخيل، فالبخيل رجل عنيد، مما يجعله أكثر عنادًا معك ويزيد في بخله، ويجب أن يشعر دائمًا أنه أفضل رجل في العالم.

ــ تفهمي سبب بخله

يجب أن تتفهمي سبب بخله وتتعاملي معه بدون إزعاج له، فقد يكون لهذا البخل سبب وراثي أو موقف حدث له في الصغر، ويحتاج إلى بعض المساندة والصبر للتخلُّص منه تدريجياً بمساعدتك انتي.

-التحدث بشكل غير مباشر

تحدَّثي بشكل غير مباشر، وفي أوقات مختلفة، عن أضرار البخل بداخل الأسرة وتأثير ذلك على الابناء، وكيف أنَّه صفة مكروهة دينياً.

– المشاركة

يجب أن تشاركيه في جميع ما يخص الحياة المشتركة بينكم التي قد تتطلب الكثير من الأموال، مثل الحمل والولادة ومصاريف دراسة الأبناء وشراء منزل.

-الصبر والحكمة

لابد يكون لديكي سيدتي قدر كبير من الصبر لتستطيعين تحمل طبع زوجك البخيل لأنه يكون لديه قدر كبير من الشك فيما حولها ويكون متردد كثير في قرارته غير الأشخاص الطبيعية.

وردًا على ذلك يؤكد الدكتور مجدي عبد الرحمن، أخصائي الطب النفسي، أن البخل صفة وليس مرض، ومن السهل جدًا تغير هذه الصفة.

وأضاف أن المرأة لها دور فعال جدًا في هذه التغيرات بالتعامل مع زوجها بالحسنى، مشيرًا إلى أن الحالة الاجتماعية قد يكون لها دور في ذلك، أو الخوف تقلبات المستقبل، بالإضافة إلى أن الكثير من الرجال يحب جمع المال، والاحتفاظ، مقابل أن يحرم نفسه من لذات الحياة، دون أسباب مُقنعة.