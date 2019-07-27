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الفيصل: من يشكك في خدماتنا للحجاج لديه أغراض سياسية
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أكد أن مليارات الريالات تُصرف على خدمة الحاج والمعتمر

الفيصل: من يشكك في خدماتنا للحجاج لديه أغراض سياسية

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1440 هـ      27 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، أن من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن لديه أغراض سياسية هدفها المساس بسمعة هذه البلاد.

ودعا سموّه  في لقاء خاص على قناة “الإخبارية” ، حجّاج بيت الله الحرام للابتعاد عن الشعارات الطائفية والسياسية والعنصرية ، مطالباً إياهم بأن يخشوا الله وحده ، لأن الحج شعيرة إيمانية تتجلى فيها مظاهر الأخوة والترابط بين المسلمين .

وشدّد سموّه على أن الحاج الذي يرغب في القدوم من أجل الصراعات الطائفية والسياسية وترديدها في المشاعر المقدسة بأن عليه البقاء في دولته ، لأن المملكة العربية السعودية دولة ترفض العنصرية والطائفية بكافة أشكالها .

وأشار سموه ، إلى أن اللجنة العليا للحج تقوم بالإشراف التام على جميع أمور الحج ، مبيّناً في الوقت نفسه أن الجميع يعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي عوّدت الجميع على بذل كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن .

وطالب سمو الأمير الجميع برسم الابتسامة في وجه الحجاج ، مؤكداً سموّه بأن تلك الابتسامة هي أولى مشاريعي التي طالبت بتنفيذها في المشاعر المقدسة .

وأضاف أن هناك مليارات الريالات تُصرف على خدمة الحاج والمعتمر، ففي هذا العام دُشن مشروع المياه بتكلفة أكثر من 3 مليارات ريال يخدم فقط للمشاعر المقدسة، وسوف يُدشن الثلاثاء القادم مشروع جديد للكهرباء بأكثر من 1.3 مليار.

صحيفة البلاد

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