الإطاحة بسارقي أجهزة ومكبرات صوت من مساجد بالرياض

الرياض : البلاد

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على متهمين قاما بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد .

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على متهمين اثنين ، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات مستغلًا عمله في مجال التجهيزات الصوتية.

وقال أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب (18) جريمة سرقة ، حيث جرى إيقافهما وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.