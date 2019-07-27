أمير الرياض بالنيابة يعزي ذوي الشهيدين الصيعري وشراحيلي

الرياض – البلاد

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأسر الشهيدين وكيل رقيب سند بن صالح الصيعيري، ووكيل رقيب منصور بن عبدالله شراحيلي – رحمهما الله – اللذين استُشهدا في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن .

وكان سمو أمير الرياض بالنيابة، قد أدى الصلاة عليهم بعد صلاة الجمعة أمس في جامع الأمير فهد بن محمد جنوب الرياض ، وأدى الصلاة مع سموه قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وعدد من كبار الضباط .

وسأل سموه الله العلي القدير، أن يرحمهم ويتقبلهم مؤكداً أن التضحية التي قاموا بها في ميادين الشرف والعزة دفاعاً عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع لافتاً إلى الشرف والكرامة التي نالوها .

وأعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها .