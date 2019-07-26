نقدم لك أفضل الرياضات التي تناسب أطفالك وتعالج فرط الحركة

كتبت_أمنية رشاد

تواجه بعض الأمهات أحيانا سوء تنظيم لادارة وقتها واستثمار نشاط أطفالها في وجهة صحيحة، نقدم لك سيدتي أبرز وأفضل الرياضات التي تناسب اطفالك، لاستغلال الوقت الأمثل في رياضة مفيدة خلال غجازة الصيف، ولدفعهم لمواصلة العام الدراسي الجديد بكل نشاط وحيوية.

كما أن هذة الرياضات تناسب جدا الأطفا المصابة بفرط الحركة وتشتت الانتباه، وتساعد الكثير من الأمهات من التخلص من عبيء هذا النوع من المشاكل، الذي يسببه الأطفال المصابة بمثل هذا المرض.

1_ركوب الدراجات

ركوب الدراجات من الرياضات المفضل ممارستها للأطفال المصبين بفرط الحركة لدورها في تحديد هدف معين والوصول إليه، بالإضافة إلى أنها تساعد الطفل على تحقيق التوازن.

2_رياضة الجري

ممارسة رياضة الجري تساعد طفل فرط الحركة، لأنها فضلا عن دورها في تنظيم النفس تساعد على تحديد وقت معين وإحراز هدف الوصول خلاله.

3_السباحة

السباحة أيضا من الرياضات التي تتطلب التركيز مع حركة الماء وحركة الجسم مع الماء، والهدف المكلف بالوصول إليه.

4_البلياردو

النماذج المصغرة من البلياردو تساعد أطفال فرط الحركة في التركيز مع الكرة لضربها مع الكرات المجاورة للمساهمة في رميها في المكان المخصص لها.

5_كرة السلة

تساهم كرة السلة في تعزيز القدرة على التركيز مع الكرة والترقب ليتمكن اللاعب من التقاطها ورميها في السلة، وهو ما يتطلب قدرة تركيز عالية.

6_التنس

يساعد رياضة التنس على التركيز لأنها تساهم في تدريب العقل لتنسيق حركات الجسم لإحراز الهدف.