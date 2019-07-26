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مسنة ألمانية تخوض معترك السياسة

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1440 هـ      26 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

برلين ــ فرانس برس

قررت مسنة المانية تدعي ليزل هايزه خوض معترك السياسة، عندما منعت من إكمال حديثها خلال جلسة عامة، وباتت اليوم هذه المرأة التي دخلت عامها الـ100 مسؤولة منتخبة من أبناء منطقتها

وكانت هايزه، التي تقاعدت من التعليم قبل 40 عاماً، تدافع عن إعادة فتح مسبح خارجي وقت الحادثة، وقالت: “عندما بدأت بالتكلّم، لم يرد البعض الاستماع إلي فقاموا بقطع الكهرباء عن الميكروفون”.

وأضافت: “أما اليوم، فيقصدني أشخاص من أنحاء العالم أجمع للتخاطب معي، لسخرية القدر”.
وانتخبت هايزه خلافاً لكلّ التوقعات، في المجلس البلدي في مدينة كيرشهايمبولاندن الواقعة في ولاية راينلاند بفالتس غرب ألمانيا، بعد بضعة أسابيع على احتفائها بعامها الـ100.

ولم تكن مناشدتها إعادة فتح المسبح من باب الصدفة، فهي تناصر قضيتين عزيزتين على قلبها، هما الشباب والصحة.

صحيفة البلاد

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