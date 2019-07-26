صناعة أنظمة الطاقة الشمسية والمولدات في المملكة

جدة – البلاد

أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مشروع “انظمة الطاقة الشمسية ومولدات الديزل الهجينة” بالتعاون مع شركة “تكنولوجيا الصحراء” ، والذي يعد اول مشروع ضمن مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة لدعم قطاع الطاقة وتحلية المياه في المملكة تحت مظلة “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”.

ويعمل المشروع على ربط مولدات الديزل بالألواح الشمسية عن طريق نظام تحكم ذكي والذي بدوره يقوم بتنظيم الاحمال وتوزيع الطاقة المنتجة من المولدات والالواح وذلك لتوفير الطاقة. ويعد هذا المشروع الاول من نوعه في طريقة تنفيذه، حيث تشارك المدينة بجزء من تكلفة المشروع مع الشركة المنفذة لإنتاج 5 ميجاوات من الطاقة الشمسية المتكاملة مع مولدات الديزل وذلك لتشغيل مصنع شركة الجنوب لصناعة العلب المحدودة في منطقة مكة المكرمة. حيث سوف تنتج الأنظمة 8,400 ميجاواط / ساعة على التوالي في السنة الأولى، والتي تمثل نسبة توفير تبلغ 2,500,000 لتر من وقود الديزل وما قيمته 3 ملايين ريال، والذي يضمن كذلك تخفيضاً في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بما مقداره 7,300 طن سنوياً.

ويهدف هذا المشروع الى تنويع مزيج الطاقة المحلي وتقليص الإعتماد على الوقود الأحفوري الغير متجدد. لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في ضوء النمو الإقتصادي والسكاني في المملكة، حيث يُعد توليد الطاقة بإستخدام مولدات الديزل جزءًا مهمًا من صناعة الكهرباء في المملكة.

وتكمن اهمية هذا المشروع تحديداً في نشر واظهار التقنية وحلولها في المملكة، حيث سيخلق هذا المشروع فرص اقتصادية في صناعة توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة والوقود الاحفوري معاً. ويعتبر توطين هذه التقنية فرصة كبيرة لتحقيق تقدم سريع في مجال الطاقة المتجددة في المملكة وبعوائد اقتصادية واضحة وفورية.