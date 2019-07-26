“سوفت بنك” تضخ 40 مليار دولار في صندوقها الثاني

نيويورك – وكالات

توقعت مصادر اقتصادية أن مجموعة “سوفت بنك” تستعد للإعلان عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار في صندوق تكنولوجي جديد ، في إطار خطتها لجمع سيولة للنسخة الثانية من صندوقها التكنولوجي “رؤية سوفت” البالغ حجمه 100 مليار دولار.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة إن المجموعة نجحت في تأمين استثمارات من مجموعة “جولدمان ساكس” و”ستاندرد تشارترد”، وتجري محادثات مع شركة “مايكروسوفت”.

وكانت مجموعة (سوفت بنك) قد أعلنت استعدادها لتأسيس صندوقها الثاني بقيمة 10 تريليون ين (91 مليار دولار) لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي ، ونجحت في تعزيز دورها كشركة استثمارية عالمية كبرى .

وخلال المؤتمر الصحفي في مدينة طوكيو للإعلان عن نتائج المجموعة المالية، صرح رئيس مجلس إدارة المجموعة ماسايوشي سُون بأنه سيتم التحدث عن التوقيت والاستراتيجيات في المستقبل، ولكن سيكون حجم أصول الصندوق الجديد نفس حجم الصندوق الأول (10 تريليون ين).



وسبق أن وقع صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة و”سوفت بنك” الياباني مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري في التقنية برأسمال يبلغ 100 مليار دولار عرف بصندوق (رؤية سوفت بنك) وساهم صندوق الاستثمارات بـ45 مليار ريال ، كما أعلن سوفت بنك من قبل اعتزامه استثمار 25 مليار دولار داخل المملكة منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، و 10 مليارات في مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية.

وساهمت الاستثمارات السعودية في صندوق رؤية سوفت بنك الياباني برفع أرباح الشركة بـ 8 أضعاف ما يعكس أهمية استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ودقة توجهاته الاستثمارية، وذلك وفقاً لتنفيذ الخطط الموضوعة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط ، حيث كشفت البيانات الأخيرة من سوفت بنك، أن مكاسبها من صندوق “رؤية سوفت بنك” قفزت إلى 7.4 مليار دولار.

ويسعى الصندوق والذي أصبح إحدى آليات التمويل الرئيسية لشركات التكنولوجيا في العالم من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة شراء الأسهم في الشركات التي يقوم بدعمها حاليا. وقام صندوق رؤية سوفت خلال عامين باستثمار أكثر من 70 مليار دولار في شركات التكنولوجيا حول العالم.

يذكر أن الصندوق تم افتتاحه قبل نحو ثلاثة أعوام من قبل كل من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ، وماسايوشي سون رئيس مجموعة سوفت بنك ليصبح أكبر صندوق للاستثمار المباشر بعد أن جمع أكثر من ثلاث وتسعين مليار دولار أمريكي، وتتركز استثماراته في قطاعات التكنولوجيا مثل الذكاء الصناعي والروبوتات.