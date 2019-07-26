العمل: لن نسمح بأية تجاوزات تؤثر على التوطين

جدة – البلاد

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن الوزارة تعمل حاليا على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية والقيادية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : “نستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، والتي سنعلن عنها قريبا ، مؤكدا بقوله “إن أبناء وبنات الوطن على قدر عالٍ من الكفاءة، ولن تسمح الوزارة بأي تجاوزات تؤثر على جهودها في التوطين”.

وجاء تصريح الوزير تعليقا على ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة.

وبينت الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجارٍ التحقق منه؛ مؤكدة استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت بيانًا قالت فيه: «إشارةً إلى ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة، وجارٍ التحقق منه» مؤكدة استمرارها في تنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.