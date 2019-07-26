الإطاحة بتشكيل عصابي في الرياض

الرياض ــ واس

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بثلاثة مقيمين يحملون الجنسية السورية، توافرت الأدلة على تورطهم في ارتكاب جرائم سرقة للمستودعات والمباني تحت الإنشاء ومقار الشركات والمؤسسات.

وأفاد المتحدث الإعلامي للشرطة المنطقة بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين يحملون الجنسية السورية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأشار المتحدث إلى أن القبض على المتهمين جاء بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة للمستودعات والمباني تحت الإنشاء ومقار الشركات والمؤسسات، وذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية، حيث تجاوزت قيمة المسروقات مبلغ المليون ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.