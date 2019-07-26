إنتقال سلس للسلطة والناصر رئيسا لتونس

تونس ــ رويترز

أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر توليه رئاسة البلاد مؤقتاً وفقاً للدستور، بعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي امس “الخميس”.

ودعا الناصر في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التونسي، الشعب إلى التكاتف، وأضاف أنه بحسب الدستور التونسي، يتولى رئيس البرلمان الرئاسة بعد وفاة الرئيس.

وأشار الناصر في كلمته: أريد أن أثمن ما قام به الرئيس في بناء دولة الاستقلال وفي رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية.

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الشعب التونسي عبد الفتاح مورو أن رئيس البرلمان محمد الناصر سيؤدي اليمين وسيتولى النائب الاول لرئيس البرلمان مهام رئاسة البرلمان التونسي مكان الناصر.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن رئيس هيئة الانتخابات في تونس قد اعلن إنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الذي كان مقررا في17 نوفمبر. وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية قد نعت الرئيس الراحل، ودعت التونسيين إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية.

ووصفت في نعيها الرئيس بـ”أحد أعظم رجالات تونس وبناتها”، مضيفة أنه “نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مرابطاً من أجلها حتى تكون وتظل حرة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر”.