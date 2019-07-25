هيئة تطوير مكة تعلن خطتها التشغيلية بالمشاعر المقدسة

مكة المكرمة : واس

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بموسم حج 1440هـ.

وتهدف الخطة التي تحظى بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى رفع أداء المشاريع التي تشرف الهيئة على تشغيلها بالمشاعر المقدسة والارتقاء بها وفي مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة بالتعاون مع شركة (سار)، ومنشأة الجمرات والمشاريع المرتبطة بها، وصيانة وتشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة، ومحطة معالجة مخلفات الذبح، ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن الخدمات وتحديثها دورياً .

وستستند الخطة في تشغيلها على جاهزية عدة مشروعات جديدة في المشاعر المقدسة حيث يأتي تنفيذها ضمن توصيات لجنة الحج المركزية التي عقدت بعد موسم حج العام الماضي وأكدت الحاجة إلى تنفيذ هذه المشاريع التي ستعمل المنفذ منها بكامل طاقتها والبعض الآخر تم الانتهاء من مرحلتها الأولى لتسهم في تقديم خدمات تكاملية لحجاج بيت الله الحرام، حيث تساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ومن تلك المشروعات التي ستدخل الخدمة في حج هذا العام، مشروع جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبدالله بمشعر منى، ومشروع تمديد طريق 206 وربطه بنفق مع طريق 204 وإنشاء 3 منحدرات بمشعر منى، ومشروع انشاء مباني سكنية وادارية متعددة الطوابق لمشغلي محطات قطار المشاعر ومشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة مشعر منى، ومشروع تهيئة البنية التحتية حول محطات قطار المشاعر المقدسة بمشعري مزدلفة وعرفات، ومشروع تركيب وتشغيل 2400 وحدة دورة مياه جاهزة ومتنقلة في مشعر منى.

وأوضح المتحدث الرسمي بالهيئة المهندس جلال بن عبد الجليل كعكي أنه تم إعداد هذه الخطة بإشراف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، لتكون متوافقة مع المشاريع الجديدة التي نفذتها الهيئة في هذا العام بالمشاعر المقدسة بالإضافة للمشاريع المنفذة في السابق، حيث تشرف الهيئة على آلية تشغيل تلك المشاريع بما يكفل لها تقديم خدمة متكاملة لحجاج بيت الله الحرام”.

وأفاد المهندس جلال كعكي أن هذه الخطة تعتمد في تشغليها على التنسيق المتواصل والمستمر مع الجهات ذات العلاقة وخصوصا القطاعات الأمنية، حيث يحرص الرئيس التنفيذي للهيئة المشرف العام على خطة أعمال الحج الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح على تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة وتكاملها في إطار تنسيق مشترك يكفل بإذن الله لإنجاح أعمال الحج.

وأشار إلى أن الهيئة جندت كافة كوادرها الإدارية والفنية البالغ عددهم نحو 14 ألف موظف بالإضافة إلى أكثر من 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية، حيث وضعت آليات محددة لتنفيذها على أرض الواقع والتأكد من أن جميع المشاريع على أهبة الاستعداد لتقديم خدمتها لضيوف الرحمن.

وتتضمن الخطة التشغيلية لهذا العام الإشراف على أعمال المشاريع الخدمية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، والتي تأتي في مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة والذي من المتوقع أن ينقل خلال خطة التفويج من مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر عرفات ومن ثم العودة إلى منى خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات أكثر من 360 الف حاج، بينما سيكون إجمالي عدد الحجاج الذين سينقلهم القطار خلال أيام التشريق أكثر من مليوني حاج. أما منشأة الجمرات فتتركز خطة تشغيلها على استعدادات المنشأة في استقبال الحجاج أثناء أيام الرمي، بالإضافة إلى صيانة وتشغيل المشاريع المرتبطة بها والموصلة إلى منشأة الجمرات وكذلك المشاريع المرتبطة بالمنشأة ومدى جاهزية البنى التحتية بها.

واشتملت الخطة أيضاً على إكمال جاهزية تشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة والبالغ عددها 484 مجمعًا يحوي أكثر من 30 ألف دورة مياه جاهزة لاستخدام ضيوف الرحمن خلال أيام الحج. وكذلك مشروع محطة معالجة مخلفات الذبح حيث سيسهم هذا المشروع وللعام الثاني على التوالي في تنظيم آلية التخلص من المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي يستفاد منه بعد أن كانت في الماضي تدفن بطرق عشوائية الأمر الذي يؤدي إلى تضرر البيئة والمياه الجوفية على المدى القريب والبعيد.

ويهدف المشروع والذي يعد الأول من نوعه في العالم إلى حماية البيئة من الروائح الكريهة والبكتيريا وتلوث المياه الجوفية جراء عمليات دفن المخلفات، حيث يتسع مخزون المحطة لنحو 10 آلاف طن بينما يتم معالجة 120 طناً من المخلفات يوميا.

وتشرف الهيئة أيضاً من خلال خطتها التشغيلية على مشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، حيث تم توفير أكثر من 600 برادة ماء منتشرة في المشاعر المقدسة خدمةً لضيوف الرحمن من خلال محطات تبريد وتعقيم المياه وتتولى إدارة السقيا الإشراف على تلك البرادات وصيانتها لتكون جاهزة في حج هذا العام حيث تقدر إنتاجها بأكثر من 700م3 في الساعة.