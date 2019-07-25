خاص البلاد – نيفين عباس

تختلف طرق عمل البرياني سواء برياني اللحم أو الدجاج

ويكتسب الطبق الهندى شعبية واسعة خاصة بدول الخليج، وما يميز الطبق هو التوابل الساحرة التى تطفى مزيج من الروعة على طعمه

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل برياني الدجاج

المقادير اللازمة لتحضير البريانى

أولاً :- للدجاج

دجاجة بالعظم مقطعة بدون جلد

نصف كوب من الروب

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

4 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

ملعقة إلا ربع من الكارى

ملعقة إلا ربع من الهرد

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج

ثانياً :- للأرز

كيلو أرز طويل الحبة

حبة من البصل

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج

ملعقة من الكزبرة اليابسة

ملعقة صغيرة ونصف من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كوب روب

ملح بحسب الرغبة

ملعقة كبيرة من خليط الهرد مع الكارى

حبة لومى

مرق لتسوية الأرز

حبة من الطماطم المقطعة ( إختيارية )

قرن من الفلفل الحار الأخضر ( إختيارى )

سمن

ملعقة كبيرة من خليط الغاراما ماسالا

ثالثاً :- للتقديم

كزبرة خضراء وبقدونس

بصل مقلى

مكسرات ( إختيارية )

طريقة عمل البريانى

نبدء أولاً فى صنع الدجاج للحصول على المرق

نحضر الدجاجة المقطعة ونقوم بغسلها بالماء والملح والخل جيداً حتى نتخلص من الزفرة

تغسل جيداً بالماء الجارى وتجفف

نحضر جميع مقادير تتبيل الدجاج وتتبل قطع الدجاج بها

تترك لبضع ساعات حتى تتشرب من التتبيل

نحضر الأرز فى تلك الأثناء

نقوم بنقع الأرز فى القليل من الماء والملح لمدة نصف ساعة

ثم نغسله جيداً بالماء حتى نتخلص من الملح

نقوم بسلقه مدة 7 دقائق فى ماء وملح ويصفى

نحضر قدر ونضعه على النار مع قليل من السمن أو الزيت

نضع له البصل والزنجبيل والثوم المفرومين

يقلب الخليط حتى يذبل

يوضع قليل من الماء الساخن للزعفران ويترك قليلاً

ثم يضاف للقدر الكزبرة اليابسة، الكمون، الفلفل الأسود، الملح، خليط الهرد مع الكارى، حبة اللومىى، الغاراما ماسالا

ثم تضاف قطع الدجاج للخليط بعد تقليبه

تقلب حتى تتحمر قليلاً

ثم تترك حتى تنضج

نرفع الغطاء ونضع الطماطم والفلفل الحار والروب ويترك حتى يغلى لدقائق

نحضر قدر أخر ونضع به قليل من السمن

ثم قليل من الأرز

وقليل من الدجاج بالخليط الذى به

ثم قليل من البصل المحمر

ثم أرز

ثم دجاج

ثم الكمية الأخيرة من الأرز

يوضع الزعفران فوق الخليط

وقليل من المرقة لتسوية الأرز

يترك القدر بعد أن يغطى على نار متوسطة

حتى تمام النضج

يُغرف البريانى فى طبق التقديم

ويزين الوجه بالبصل المحمر والكزبرة والبقدونس المفرومين ويقدم ساخن مع الروب

ومن الممكن إضافة حبات بيض مسلوق بحسب الرغبة