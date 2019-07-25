النائب العام يعتمد “وشاح المرافعات” .. ويطلق شخصية “مطوِّر”

الرياض : البلاد

اعتمد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم, “وشاح المرافعات” المخصص للمدعين العامين أعضاء النيابة العامة، ليتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات.

ويعد “الوشاح” تمييزاً للمدعي العام عند ممارسة اختصاصاته في رفع ومباشرة إجراءاته في الدعوى الجزائية العامة أمام جهات التقاضي، ويحقق أحد قيم النيابة العامة المتمثلة في الحرص على ظهور منسوبيها بمظهر لائق شكلاً ومضموناً.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وحرص النيابة العامة وتوجيهات معالي النائب العام بكل ما من شأنه الارتقاء باختصاصات وأعمال الادعاء العام بوصفه طرفاً من أطراف الدعوى الجزائية العامة.

وفي ذات السياق دشن معالي النائب العام, إطلاق شخصية “مطور” كوسيلة مجتمعية تساعد على إيصال رسائل النيابة العامة التوعوية والتثقيفية للمجتمع.

وستساعد شخصية “مطور” على نشر الوعي القانوني والأمني بأسلوب بسيط ومباشر يتفاعل معه المجتمع، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات.

وأكد معالي النائب العام, أن “النيابة العامة وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية المملكة 2030 تعمل بخطىً حثيثة ومتسارعة إلى تطوير أدواتها في جميع الاتجاهات الفنية والمهنية لتعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع ضمن منظومة حكومية تتكامل مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة لتحقيق ما من شأنه طموح ولاة الأمر تجاه وطنٍ قويٍّ آمن.