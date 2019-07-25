الإطاحة بعصابة سرقة المستودعات في الرياض

الرياض : البلاد

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن التشكيل العصابي مكون من تسعة متهمين من الجنسية البنغلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات

وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة أموال وممتلكات تُقدر بثلاثة ملايين ريال, حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم .