5 جهات حكومية تواجه حمى الضنك بعشرة أحياء بجدة

جدة- ياسر بن يوسف

تواصل صحة جدة ممثلة في البرنامج الوطني لمكافحة مرض حمى الضنك بإدارة الصحة العامة جهودها التوعوية و التثقيفية ، و ذلك ضمن المشروع التثقيفي الصحي لحمى الضنك بمحافظة جدة في مرحلته الثانية تحت مسمى ( مشروع كرت أحمر للضنك 2019 ! ) ، بهدف تثقيف المجتمع لطرق ووسائل الوقاية من حمى الضنك للسيطرة على مصادر توالد البعوض الناقل للمرض ، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى ، و تستمر حتى نهاية العام الحالي ، حيث أن الفرق المشتركة تقدم ثلاث خدمات للمجتمع و هي التثقيف الصحي ، الاستكشاف الحشري ، و المكافحة الحشرية سواء مكافحة ميكانيكية أو كيميائية .

أفادت مدير إدارة نواقل المرض و الأمراض المشتركة بالصحة العامة الدكتورة سهى آل هزاع، أنه تم عمل خطة بالاشتراك مع أمانة جدة و وزارة البيئة و المياه و الزراعة و تفعيلها في عشرة احياء بجدة ، و ذلك لما تمثله من مساحه جغرافية و كثافة سكانيه للسيطرة على بؤر توالده ، و إيصال الرسائل التثقيفية للمجتمع والذي يهدف لتحسين الممارسات الصحية الوقائية التي تساهم بالسيطرة على مرض حمى الضنك ، مبينة إلى أن الجهود في مكافحة الضنك تأتي استكمالاً للمشروع الصحي للضنك و الذي أطلق في عام ٢٠١٨ م تحت مسمى ” كرت احمر للضنك ٢٠١٨م! ” و يتركز على ثلاثة مشاريع الأول مشروع كرت أحمر في المدارس ، و الثاني في المنازل و المشروع الأخير في الاماكن العامه و التي تشمل الجوامع و المساجد و المراكز التجارية .

و أشارت آل هزاع إلى أن عدد المستفيدين من الخدمة المقدمة عبر الزيارات الميدانية للمنازل بلغت ٤٥٩٧٨ مستفيد لخمسة أحياء فقط خلال ٣٧٢٥١ زيارة منزلية ، حيث جاري العمل على زيارة خمسة أحياء أخرى ، في حين بلغ عدد المستفيدين من الزيارات الميدانية للجوامع و المساجد ١٥١٦٨٥ مستفيد خلال ١٠٤ زيارة للمساجد والجوامع ، أما المراكز التجارية و الفعاليات فبلغ عدد المستفيدين بها ٧٣٩٠ مستفيد من خلال ٧ فعاليات تم إقامتها في عدد من المراكز تجارية .

كما تم تخصيص عدد من المثقفين الصحيين لزيارة المدارس في المرحلة الأولى من خلال المحاضرات و الندوات و توزيع المواد التوعوية و التثقيفية حيث بلغ عدد الزيارات لمدارس البنين ١٠٤ زيارة و شهدت إستفادة ٤٣٢٦٠ معلم و طالب .