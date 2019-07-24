10 مفاتيح إلى قلبها.. كيف تعلق امرأة بك؟

كيف تعلق قلب امرأة بك؟ ، لو أحببتها حقا فعليك أن تترجم هذا الحب لممارسات عملية تقربك منها وتقربها منك، وهناك بالفعل مفاتيح عدة تدعم هذا الحب .

المرأة لغز حقيقى، لكن يمكن فكه وسبر أغواره بعدة طرق ومفاتيح لا بد أن تستوعبها بهدوء عبر التقرير التالى:

المرأة في حقيقة الأمر في حاجة لرجل يتقن فن التعامل معها بحب واحترام وليس بالمجاملات فقط.

المرأة تحتاج لرجل يعمل كسند لها في أشدّ واسوأ حالتها، لرجل ذي عقل مدبر وقلب يتدبر، لذا تتلخص المفاتيح العشرة في ما يلى.

احترمها

تنجذب المرأة للرجل، الذي يتحدث باحترام معها ومع من حولها، ولا يجعلها تشعر أنها أقل أهمية.

كما تحترم المرأة الرجل الذي يحترم أحلامها وأهدافها في الحياة.

امنحها الفرصة للحديث

تحب المرأة من يستمع لها ويفهم مشاعرها قبل الافصاح عنها، فكن منصتا جيدا لها لكي تصبح أقرب شخص لقلبها تلجأ أليه في اشد حاجاتها.

جاملها وامدحها

لاشك أن النساء جميعا يعشقن من يمطرهن بكلمات المدح والاطراء التي تعزز من ثقتهن بأنفسهن، ولكن دون مبالغة حتي لا يتحول المدح إلى هزل.

اهتم بها

إذا كان اقرب طريق للوصول إلى قلب الرجل معدته، فالاهتمام أقصر طريق للوصول إلى قلب المرأة، فالنساء ينجذبن لمن يبدوا اهتماما بهن بالسؤال عنهن.

محاولة الاطلاع على ما يعشقونه وما يكرهونه، مشاركتهن اهتمامهن.

فإذا كانت من عشاق الأفلام الرومانسية قم بمشاهدتها معها أو دعوها لمشاهدة فيلم رومانسي.

اشعرها بمكانتها الخاصة

كل امرأة تريد أن تشعر أنها مميزة واستثنائية، ولن تشعر بذلك إلا إذا شعرت أنها ملهمته، لذا قم بالرجوع إليها قبل اتخاذ اي قرار.

الأخذ برأيها وبحكمتها في حل وتسويه مشكلاتك.

الأخذ برأيها قبل البدء في عمل جديد تنوي له حينها ستشعر أنها حاجة كبيرة في حياتك، وإن لها مكانة خاصة عندك.

دللها

الرجل الذي يفتح للمرأة باب السيارة لتدخل، ويسحب لها الكرسي لتجلس، وهو من يدفع فاتورة العشاء، ويطمئن عليها بعد عودتها إلى المنزل.

هذا الرجل هو فتي أحلام أي بنت.

لا تكابر فى الخطأ

تحترم المرأة الرجل القوي والشجاع الذي لا يخشي من أحد ويعترف بأخطائه.

كن سندا وعونا لها

تنجذب المرأة للرجل الذي يقف بجانبها في أسوء حالتها، و تعشق من يمسح دموعها ويبدل حزنها فرحا

غازلها بالطبع

عليك أن تطرب مسامعها بكلمات دافئة مليئة بالحب والغزل.

احتمل تقلب مزاجها

عليك بالفعل أن تحتمل تقلب مزاجها بل أن تشاطرها المزاح والضحك