فجعت الفنان المصرية يسرا صباح اليوم بنبأ وفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض

ونعت الفنانة والدتها عبر حسابها قائلة ” بمزيد من الرضا والتسليم ننعي لكم وفاة والدة الفنانة يسرا، لله ما أخذ ولله ما أعطى، إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة والدعاء:”انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله”

وتفاعل عدد كبير من الجمهور ومحبي الفنانة وقدموا لها واجب العزاء

يذكر أن يسرا قد سبق ونشرت أخر ظهور لوالدتها في صورة عائلية جمعتها بها، ووافتها المنية صباح اليوم

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد عصر اليوم الأربعاء بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة