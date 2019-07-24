الفن

وفاة والدة الفنانة المصرية يسرا

نرمين عباسaccess_time21 / ذو القعدة / 1440 هـ      24 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

فجعت الفنان المصرية يسرا صباح اليوم بنبأ وفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض

ونعت الفنانة والدتها عبر حسابها قائلة ” بمزيد من الرضا والتسليم ننعي لكم وفاة والدة الفنانة يسرا، لله ما أخذ ولله ما أعطى، إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة والدعاء:”انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله”

وتفاعل عدد كبير من الجمهور ومحبي الفنانة وقدموا لها واجب العزاء

يذكر أن يسرا قد سبق ونشرت أخر ظهور لوالدتها في صورة عائلية جمعتها بها، ووافتها المنية صباح اليوم

أخر ظهور لوالدة يسرا مع نجلتها

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد عصر اليوم الأربعاء بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

نرمين عباس

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