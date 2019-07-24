السودان.. اعتقال ضباط وقيادات بنظام البشير في محاولة انقلاب

البلاد : وكالات

اعتقل المجلس العسكري الانتقالي في السودان ضباطاً رفيعي المستوى وقيادات من رموز النظام السابق، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية، بحسب “العربية”

وتم اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، فضلاً عن القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

ونقلت القناة عن مصادر موثوقة أن المتهمين ضبطت بحوزتهم أدلة دامغة حول تحركات قاموا بها لإحداث انقلاب.

وأشارت المصادر إلى استمرار الاعتقالات والتحقيقيات لكل من يثبت تورطه في محاولة الانقلاب.

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، أحبط المجلس العسكري محاولة انقلابية، دبرها ضباط متقاعدون

وآخرون في الخدمة، يتبعون تنظيم الحركة الإسلامية الإخوانية.