مقتل 19 شخصاً في غارة شمال سوريا

إدلب ــ رويترز

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بمقتل 19 شخصا على الأقل بينهم 16 مدنيا في غارات جوية على سوق في شمال غرب سوريا، وتتعرض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، لتصعيد في القصف السوري منذ نحو ثلاثة أشهر، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

واستهدفت الغارات سوقا لبيع الخضار بالجملة في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، ما تسبب في مقتل 19 شخصا، هم 16 مدنيا وثلاثة مجهولو الهوية حتى الآن، بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 16 شخصاً على الأقل. كما أصيب 45 آخرون بجروح، حالات بعضهم حرجة وفق المرصد.

وجاءت هذه الحصيلة غداة إعلان المرصد مقتل 18 مدنيا، 17 منهم بقصف سوري على مناطق عدة في إدلب ومحيطها.

وتتولى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) زمام الأمور إداريا وعسكريا في محافظة إدلب ومحيطها، حيث تتواجد أيضا فصائل مقاتلة أقل نفوذا.