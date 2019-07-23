مفاجأة بشأن واقعة ممرضة مستشفى محايل والطبيب.. هذا ما حدث

جدة : البلاد

أصدرت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً رسمياً أعلنت فيه نتائج التحقيقات في واقعة الممرضة وأخصائي الأشعة بمستشفى محايل العام، التي تم تداول مقطع بشأنها يوم الخميس الماضي.

وذكرت الوزارة: “إن طبيب الأشعة الذي ظهر في مقطع الفيديو خلال تأدية عمله وصلت لديه حالات حرجة جداً ناجمة عن حادث مروري تتطلب التشخيص العاجل لإنقاذهم.

وقالت أنه “في هذه الأثناء قام مرافق لأحد المرضى الذين ينتظرون دورهم ولم تكن حالتهم حرجة بالتهجم على الطبيب لفظياً ومحاولة الاعتداء عليه، رغم التوضيح له بأن الأولوية للحالات الحرجة”.

وأضافت “عند ذلك توجهت الممرضة لاستدعاء الأمن، ولكن بعد تراجع المرافق أبلغها الطبيب، بشكل عاجل جداً، بالعودة لمساعدته على إكمال تشخيص المصابين”.

وأكدت وزارة الصحة أن التحقيقات أثبتت عدم وجود خلاف بين الممرضة والطبيب حسب أقوال الممرضة، وقد تم إحالة المرافق للنيابة العامة بسبب محاولة الاعتداء على الطبيب.