مشتل بلدية رأس تنورة ينتج 900 ألف زهرة

الدمام-حمود الزهراني

كشفت بلدية محافظة رأس تنورة بأن مشتل البلدية ينتج أكثر من 900 ألف زهرة مقسمة على الموسمين الشتوي والصيفي، كما ينتج حوالي 35 ألف شجرة وشجيرة من أنواع مختلفة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة بالإنابة الأستاذ ناصر بن عمر التميمي أن هذا الإنتاج يأتي في اطار الاستعدادات لاستقبال الموسم، كما يأتي أيضا في إطار الخطط المعتمدة لتجميل الشوارع والمنتزهات والحدائق والكورنيش، وكذلك لزيادة الرقعة الخضراء ونسبة الظل بالمحافظة لما لها من تحسين الأجواء المناخية وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

وأشار الى أن البلدية قامت بتنفيذ وتركيب شبكات ري وتجهيز التربة لمواقع مستحدثة في جميع أنحاء المحافظة، وكذلك إعادة تأهيل بعض المواقع والتي سوف يتم زراعتها لاحقاً بالزهور والأشجار والشجيرات، مبيناً على أن المشتل لهذا العام سيكثف العمل على إنتاج الأشجار والشجيرات مثل الأكاسيا والبونسيانا والجاتروفا والياسمين الهندي وغيرها من الشجيرات، وذلك لبقائها على مدار السنة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للاستفادة من جمال هذه الأشجار والزهور والمحافظة عليها.