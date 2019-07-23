راكان الراشد يحقق وصافة رالي أوتوغليم الفنلندي

البلاد : واس

حقق سائق الراليات السعودي راكان الراشد المركز الثاني في رالي أوتوغليم الدولي الذي أقيم في فنلندا، وبفارق 1,1 ثانية عن صاحب المركز الأول.

واستطاع الراشد ومساعده البرتغالي هيوغو ماغالهايس من إنهاء الرالي الذي امتد لـ116 كيلو متر في ساعة و59 ثانية، على متن سيارتهما سكودا فابيا، ليضيف السائق السعودي انجازًا جديدًا يضاف إلى سجلات رياضة المحركات السعودية من خلال الراليات الأوروبية.

ونجح الفريق السعودي من إنهاء المراحل العشر للسباق بسرعة ودقة كبيرتين، حيث دخل الراشد في منافسة قويّة مع الفائز بيرغر كيس، لكن المنظمين أوقفوا السباق بعد تعرّض أحد السائقين لحادث واتخذوا قرارًا بإيقاف الرالي عند هذا الحد.

وقال الراشد: “دخلنا منذ البداية في جو المنافسات، حيث امتلكنا الثقة اللازمة للمنافسة على المراكز الأولى، وبالفعل كنا ضمن المقدمة، حققنا أسرع توقيت في المرحلة التاسعة، وكان هدفنا تسجيل أسرع زمن في المرحلة العاشرة الأخيرة، وحذف الفارق 1.1 ثانية الذي كان يفصلنا عن صاحب المركز الأول، لكن تسبب حادث في إيقاف المُنافسات، واضطررنا للاكتفاء بمركز الوصافة”.

وتابع: “أنا سعيدٌ للغاية بتسجيلي أول منصة تتويج لي في أحد الراليات الأوروبية، وسأحاول الاستمرار على هذا المنوال في بقية مُشاركاتي”.

وتأتي مشاركة الراشد في الراليات الأوروبية في إطار سعيه لاكتساب المزيد من الخبرة في الراليات على مسارات متعددة وإلى جوار العديد من الأبطال والسائقين الأوروبيين.