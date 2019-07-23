تعرف عليها.. مهن مهددة بالاندثار بسبب الذكاء الصناعي

يبدو أن فرصة العثور على وظيفة ستزداد صعوبة خلال الفترة المقبلة فى العديد من القطاعات، فوفقًا لاتجاهات الوظائف فى تقارير TeamLease Services، من المحتمل أن تشهد عدة قطاعات لتوفير فرص عمل عددًا أقل من الوظائف فى الأشهر القادمة.