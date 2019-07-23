تعرف عليها.. مهن مهددة بالاندثار بسبب الذكاء الصناعي

يبدو أن فرصة العثور على وظيفة ستزداد صعوبة خلال الفترة المقبلة فى العديد من القطاعات، فوفقًا لاتجاهات الوظائف فى تقارير TeamLease Services، من المحتمل أن تشهد عدة قطاعات لتوفير فرص عمل عددًا أقل من الوظائف فى الأشهر القادمة.
وبحسب وقع TOI الهندى، فتستند البيانات إلى تقريرين لـ TeamLease Services هما “‘The Job and Salary Primer 2019’ و ‘Job Outlook Report HY1، 2019-20’، وتشمل هذه الأرقام وظائف مؤقتة وكذلك دائمة، ووفقا للتقارير ، فإن تباطؤ الوظائف فى هذه القطاعات نتائج عن الأتمتة وانتشار الروبوتات، وفيما يلى نعرض أبرز 16 قطاع وظيفى سيشهد انخفاضًا فى الوظائف الجديدة فى الأشهر المقبلة كما يلى:
– الزراعة والبتروكيماويات
– صناعات السيارات وصيانتها
– الخدمات المصرفية والمالية والتأمين
– المتعهدين وخدمات تكنولوجيا المعلومات الممكّنة.
– البناء والعقارات.
– التجارة الإلكترونية.
– السلع المعمرة سريعة الاستهلاك.
– الرعاية الصحية والصناعات المرتبطة بها.
– الضيافة والفنادق.
– خدمات تكنولوجيا المعلومات والمعرفة
– وسائل الإعلام والترفيه
– الطاقة
– الاتصالات