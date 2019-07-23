إحذري فوبيا الحمل!!

قد يحدث لبعض النساء الحوامل لأول مرة ما يسمى بــ التوكوفوبيا وهو المصطلح العلمي للخوف من الحمل والولادة نتيجة الاستماع لتجارب الأخريات أثناء فترة الحمل والولادة من حالات الغثيان والتعب وآلام المخاض وهو ما يصيب الأم الحامل لأول مرة بالقلق والتوتر والخوف الزائد عن الحد ،ولقد ظهر مصطلح التوكوفوبيا عام 2000 وهو نوعان نوع تصاب به المرأة الحامل منذ بداية الحمل،والنوع الأخر هو الخوف من ولادة طفل معاق أو موت الجنين أو موتها عند الولادة وذلك كما ذكرنا بسبب القصص والإشاعات التي قد تسمعها الأم أو من تجربة شخصية مرت هى بها .
ونشرت مجلة نرويجية تدعى An International Journal of Obstetrics and Gynecology دراسة حول التوكوفوبيا أنه قد تطيل مدة الولادة إلى ساعة ونصف تقريبا والدراسة أجريت على عدد 2206 سيدة وكان نصفهم تقريبا أمهات لأول مرة،كما ذكرت الدكتورة سامنتا سالفسين ادمز القائمة على الدراسة أن السيدات التي تعاني من فوبيا الحمل طالت فترة المخاض لديهم من 6 ساعات إلى 8 ساعات ونص تقريبا ،كما أنها أضافت أن النساء اللاتي يعانين من التوكوفوبيا يحتجن إلى التدخل الجراحي لمساعدتهن في الولادة عن طريق الأدوات الجراحية وقد يلجأن إلى الولادة القيصرية،كما ذكرت أن السبب الذي يطيل فترة الولادة عند هؤلاء النساء هو أنهم يفرزن هرمون الادرينالين والذي يعيق عضلات الرحم من دفع الطفل بشكل مناسب حتى يولد ولادة طبيعية.
ولمعرفة المزيد ايضا التقينا بالدكتور سهام رفعت إستشارى النساء والتوليد لنعرف منها كيف يمكن التغلب على فوبيا الحمل …
تقول دكتور سهام رفعت قد تحدث فوبيا الحمل نتيجة ما تسمعه الأم الحامل من الأخريات عن تجاربهن السابقة او ما تشاهده في التلفاز منذ الصغر عن آلام الولادة وما يحدث أثناء المخاض،ولكن على كل امرأة حامل لأول مرة أن تعي تماما أن كل حالة تختلف عن الاخرى فهناك على سبيل المثال نساء يشعرن بالغثيان والوحم في بداية فترة الحمل وهناك اخريات لا يشعرن بذلك تماما وعلى كل حال هناك أدوية وعلاجات لهذه الحالات .
وتنصح رفعت المرأة الحامل لأول مرة إذا أرادت أن تتحدث أو تسأل عن شئ ما يخص فترة الحمل عليها أن تستشير الطبيب أولا ولا داعي أن تسأل أحد غير متخصص حتى لا يحدث لديها شوشرة أو بلبلة تزيد من توترها وقلقها.
كما تستكمل رفعت حديثها أن هناك تمارين تقلل من شدة التوتر والقلق مثل اليوجا للحوامل وبعض تمارين التنفس والاسترخاء فهى تساعد كثيرا على تقليل التوتر، وأضافت رفعت قائلة “ابتعدى على قدر الإمكان من التفكير في الأشياء السيئة والسلبيةوفكري في الاشياء الجميلة بشكل إيجابي،إجلسي مع زوجك وتحدثي معه عن طفلك ومستقبله والأوقات السعيدة التي في انتظاركم.
و حاولى أن تشغلى نفسك طوال الوقت بالقراءة عن فترة الحمل وتربية الأطفال ،فهناك عديد من نوادي الحمل التي يوجد بها حوامل وأطباء ويتبادلون الحديث المثمر ويجد بها كل ما يخص المرأة الحامل وطفلها سواء مواقع أجنبية أو عربية”.