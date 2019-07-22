مدير الأمن العام: جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن بروح الفريق الواحد

المدينة المنورة ـ البلاد

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي إن الأمن العام في المناطق ممثلا في قيادة قوات امن الحج تعمل وفق خطة شاملة لأداء رسالتها الدينية والإنسانية والوطنية وصولا الى تحقيق الرؤية 2030 التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد ، وأن تكون جاهزية القيادات المشاركة في موسم الحج متناسبة مع دعم القيادة الرشيدة وفق ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام ومكانة المملكة الإسلامية والدولية لذلك فعلينا أن العمل على تحقيق هذه الرؤية في كافة أعمالنا التي تتطلب منا مضاعفة الجهود الأمنية في هذا الموسم المبارك.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمنطقة المدينة المنورة وذلك للوقـف على استعدادات أجهزة الأمن العام لمباشرة مهامهم الأمنية لموسم الحج . ونقل الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظة الله – قائلا يسرني ان انقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظة الله وأمنياته لكافة منسوبي الأمن العام في المدينة المنورة على ما يبذلونه من جهود طوال العام وخاصة موسم الحج والعمرة.



وفور وصوله اجتمع بمدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصي ومدراء وقادة أفرع الامن العام الذين قاموا بعرض خططهم الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطواريء التي تم إعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد النبوي.

كما استعرض الفريق قرار الحربي مع كافة القيادات في المدينة المنورة مجمل الخطط للمسجد النبوي الشريف وساحاته وطريقة توزيع القوى العاملة والانتشار الميداني للقوى البشرية والطريقة التي سيتم بها إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي وتوزيع الكثافات في الروضة الشريفة ، كما استمع معاليه ومرافقيه لمستجدات الخطط التي تم إضافتها هذا العام التي ستسهم بإذن الله في تقديم الأمن والأمان لكافة ضيوف الرحمن.