زفاف 1440 شاباً وفتاة الخميس القادم

جدة ـ البلاد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يُشرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، حفل زفاف 1440 شاباً وفتاة في ليلة فرح جدة يوم الخميس الـ 22 من شهر ذي القعدة الجاري، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات, بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال وأهالي العرسان وضيوفهم.

وثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية زواج بجدة أحمد بن صالح العمري, الدعم الكبير لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وعلى رعايته لهذا الحدث الاجتماعي الكبير, معرباً عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، على تشريفه ومشاركة أبناءه العرسان فرحتهم في حفل “فرح جدة”, وحرص سموه على رسم الفرحة على وجوه شباب وفتيات الوطن الطامحين في إكمال نصف دينهم، وبناء حياة مستقرة قائمة على الود والمحبة والتراحم.

من جانبه نوه المدير التنفيذي للجمعية زياد بن عبدالعزيز فلمبان, بالبرامج والخدمات المقدمة للعرسان وبدور المجتمع والقطاع الخاص، لافتاً إلى ما تقدمه الجمعية من البرامج التدريبية التأهيلية والهدايا والتخفيضات والهبات العينية والقروض والمساعدات المادية لكل العرسان, بمشاركة شركاء النجاح الذي وثقوا في الجمعية وجعلوا إنفاقهم في إسعاد الشباب والفتيات وتكوين أسر ناجحة مستقرة على مدار تلك الأعوام.

يُذكر أن الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة هي الجهة الرسمية الوحيدة في محافظة جدة التي تساعد الشباب والفتيات على تيسير زواجهم وتأسيسهم لحياة زوجية مستقرة, وقد شاركت في تزويج أكثر من 90.000 شاب وفتاة.