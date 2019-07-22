جدول طعام الرضع من عمر 6-7 شهور

باريس – خاص البلاد / نيفين عباس

تحتار الكثير من الأمهات فى أنواع الأطعمة الخاصة بالرضيع من عمر 6 إلى 7 شهور

نقدم لكِ اليوم جدولاً مفصلاً بالأطعمة التى يمكن للطفل الرضيع تناولها فى ذلك العمر بحسب أطباء متخصصين بباريس

وجبة الإفطار تتكون من :-

كوب من حليب الأطفال الصناعى مضاف له 2 ملعقة طعام من حبوب القمح المطحونة الجاهزة والمعدة للأطفال ومتوفرة بالصيدليات

أو يمكن الإستغناء عن تلك الوجبة وإستبدالها بالرضاعة الطبيعية فى حال كانت الأم لا تستخدم حليب الأطفال المصنع

وجبة الغذاء تتكون من :-

15 جرام أو ما يعادل ملعقة طعام كبيرة من اللحم أو السمك المفروم والمطهو بشكل جيد

بالإضافة إلى 100 جرام من الخضروات المطهية والمهروسة

قليل من الروب أو الزبادى المضاف له نسبة قليلة من السكر

فواكه مطهية ومهروسة كالتفاح على سبيل المثال

ما بين وجبتىّ الغذاء والعشاء :-

كوب من حليب الأطفال الصناعى أو الرضاعة الطبيعية من الأم

بالإضافة لقليل من الفواكه المطهية والمهروسة جيداً

وجبة العشاء تتكون من :-

كوب من الحليب المخصص للأطفال بالإضافة لقليل من الخضروات المطهية والمهروسة جيداً

أو إستبدال الوجبة لكوب من حليب الأطفال المضاف له حبوب القمح المطحونة الجاهزة

بالإضافة لقليل من الروب المحلى بقليل من السكر أو الفواكه المطهية والمهروسة جيداً

مع مراعاة أن يتم إعطاء الرضيع الماء بحسب إحتياجه فى كل وجبة