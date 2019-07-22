المالكي: التحالف يلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية

البلاد : متابعات

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف قام بواجبه لمنع ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تدعمها إيران من تهديد الملاحة الدولية.

وقال العقيد المالكي خلال مؤتمر صحفي ، اليوم (الاثنين) ، إن قوات التحالف تلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية ، موضحاً أن الميليشيات الحوثية تقوم بانتهاكات إنسانية في اليمن ترتقي إلى جرائم الحرب، لافتًا إلى أنها تتعمد استهداف المواقع المدنية، قائلا: «ميليشيات الحوثي تستهدف المدنيين داخل السعودية بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار».

وتابع أن ميليشيات الحوثي تستمر في استغلال المناطق السكنية كمخازن ومستودعات، وتستخدم المدنيين دروعًا بشرية.

وأكد العقيد المالكي أن عمليات التحالف مستمرة لتدمير القدرات النوعية لدى ميليشيات الحوثي، موضحًا أن التمدد الإيراني أضر بالشعب اليمني، وزاد معاناته بسبب دعم ميليشيات الحوثي.

وأشار إلى أن التحالف يواصل تقديم المساعدات للشعب اليمني؛ وذلك رغم استمرار محاولات عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من قبل الميليشيا الحوثية، ذاكرًا أن الميليشيا الحوثية احتجزت 51 ألف طن مساعدات إغاثية للشعب اليمني.