العراق يطلق المرحلة الثانية من عملياته ضد داعش

بغداد ــ وكالات

أعلنت السلطات العراقية اطلاق المرحلة الثانية من عملية “إرادة النصر” لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة بانطلاق عملية “إرادة النصر” في ثلاث محافظات، مبينة أن العملية تمتد إلى الحدود الدولية مع سوريا.

وأشرف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ميدانيا على إطلاق المرحلة الثانية من العملية، حيث تفقد القوات المشاركة ومقرات الوحدات العسكرية في منطقتي الطارمية والمشاهدة.

والتقى عبدالمهدي القادة والآمرين واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط والإجراءات والتشكيلات المشاركة في هذه العملية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع فلول عصابة داعش من التسلل إليها أو اتخاذها ممرات لتنفيذ عمليات إرهابية.

ووجه القوات كافة بأداء واجبها بمهنية عالية وبإسناد وتعاون كاملين من المواطنين وأبناء العشائر والوجهاء وأهالي المناطق التي تشملها العملية العسكرية.