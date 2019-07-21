الدولية

العراق يطلق المرحلة الثانية من عملياته ضد داعش

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1440 هـ      21 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

بغداد ــ وكالات

أعلنت السلطات العراقية اطلاق المرحلة الثانية من عملية “إرادة النصر” لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة بانطلاق عملية “إرادة النصر” في ثلاث محافظات، مبينة أن العملية تمتد إلى الحدود الدولية مع سوريا.

وأشرف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ميدانيا على إطلاق المرحلة الثانية من العملية، حيث تفقد القوات المشاركة ومقرات الوحدات العسكرية في منطقتي الطارمية والمشاهدة.

والتقى عبدالمهدي القادة والآمرين واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط والإجراءات والتشكيلات المشاركة في هذه العملية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع فلول عصابة داعش من التسلل إليها أو اتخاذها ممرات لتنفيذ عمليات إرهابية.

ووجه القوات كافة بأداء واجبها بمهنية عالية وبإسناد وتعاون كاملين من المواطنين وأبناء العشائر والوجهاء وأهالي المناطق التي تشملها العملية العسكرية.

صحيفة البلاد

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