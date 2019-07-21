استفادة 35 نزيلة بسجن الدمام من برنامج «سرطان الثدي»

الدمام ـ حمود الزهراني

نظمت جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية أمس، برنامجا توعويا عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، استفاد منه 35 سيدة من نزيلات سجن الدمام، بهدف التوعية عن المرض وطرق الوقاية منه، تضمن محاضرة طبية وأنشطة تثقيفية وفحص ذاتي للسيدات للحد من انتشار مرض سرطان الثدي.

وأوضح المدير التنفيذي المكلف لجمعية السرطان عبدالرحمن الشهراني أن هذا البرنامج يأتي ضمن الحملات التثقيفية التي تطلقها الجمعية بشكل دوري للتوعية عن أمراض السرطان وتستهدف مختلف أفراد المجتمع سواء بالمواقع العامة أو داخل الجهات الحكومية والخاصة،

مشيرا إلى أن المديرية العامة لسجون المنطقة الشرقية من الجهات التي تحرص باستمرار على تفعيل دورها المجتمعي في التوعية الصحية حيث جاء هذا البرنامج بهدف تعريف النزيلات بمرض سرطان الثدي الذي يعد أكثر الأورام انتشارا بين النساء وتضمن محاضرة طبية قدمتها الدكتوره سحر الغامدي للتوعية عن المرض وطرق الوقاية منه وتعليم النزيلات طرق الفحص الذاتي.

وأكد الشهراني أن هذه الجهود التي تبذلها الجمعية لرعاية مرضى السرطان وتوعية المجتمع تأتي بدعم من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه اللذين يوليان هذه الفئة من المجتمع اهتماما كبيرا لخدمتهم ومساعدتهم على تجاوز مرضهم، مشيرا إلى أن الجمعية لا تزال تواصل عملها في التوعية والتثقيف والكشف المبكر عن المرض، من خلال عياداتها المتنقلة التي تعمل على فحص النساء وتحويل المصابات للمستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم، وذلك لتحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال الأنشطة المقدمة للمستهدفين والمجتمع بشكل عام.