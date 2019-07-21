أقوى روشتة مفصلة.. كيف تضمن التفوق الدراسي لأطفالك ؟

نجاح صغارك هو مشروعك المثالى في هذا العالم، لكن نجاح هذا المشروع يتطلب منك جهدا ومثابرة ووعيا، ومحبة وحنان في الوقت ذاته، لذا تبحث دائما عن إجابة السؤال: كيف تضمن التفوق الدراسي لأطفالك ؟

دور الأهل في ضمان تحقق التفوق الدراسي للطفل منذ نشأته لا يتوقف عند تقديم العون والمساعدة المعنوية، وتهيئة الجو الدراسي المناسب له، بل يمتد إلى ما هو أعمق وأخطر.

في هذا التقرير نقدم لك الروشتة الشافية لتحقيق نجاح أطفالك علميا وعمليا.

أنشطة لزيادة تركيز الطفل

قبل أن ينطلق العام الدراسي بفترة قصيرة، عليك أن تحفز معدل تركيز طفلك، حتى لا يشعر بالتشتت والضياع عند تلقيه للدروس والوظائف اليومية.

الطريق إلى هذا الأمر سهل عبر تطبيق التمارين والأنشطة التالية:

اختيار قصة معينة تتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل، ومساعدته على قراءة كل فقرة على حدة وتكرارها لعدة مرات.

هذا يتبعه الانتقال إلى الفقرة التانية وتكرارها، وهكذا حتى ينتهي من الصفحة الأولى، ليُعيد تكرار كل الفقرات السابقة مع بعضها.

حث الطفل على العد من 1 إلى 100، ومن ثُم العد بشكلٍ عكسي، أي من 100 إلى 1.

امنح طفلك ثمرة صغيرة ليمسكها في يدهِ (تفاحة مثلا)، واطلب منه أن يُركّز على ملمسها، لونها، رائحتها، وأن يتأمل تفاصيلها الدقيقة، ليُخبرك بعدها بكل الأحاسيس التي راودته.

ضع كوب من الماء على الطاولة، واجعل طفلك يجلس أمام هذا الكوب ليُراقبه ويُدقق فيه لعدة دقائق دون أن يتحرك.

اخرج مع طفلك إلى الحديقة وافسح له المجال لكي يركض فيها، ويلعب بالزهور والأعشاب ويُلامس كل ما يرغب.

بعدها اطلب منه أن يُخبرك عن الأشياء التي أحبها في الحديقة، وعن ألوان الأعشاب والزهور الموجودة فيها.

شجع طفلك على الجلوس في الغرفة ليستمع إلى أغنية جميلة تناسب عمره، واطلب منه أن يُكرر هذه الأغنية لكي يحفظها.

ضع الساعة أمام طفلك، واطلب منه أن يجلس ويُراقب حركة عقرب الثواني المتحرك لمدة دقيقة كاملة مع العد.

عليك أن تمنح طفك الغذاء الصحي الغني بالفاكهة والخضار الطازجة التي تساعد على تقوية العقل وتنشيط الدورة الدموية.

شجعه على شرب المزيد من المياه التي تُنقي العقل والجسم لتساعد الطفل على التركيز خلال العام الدراسي.

تحضير غرفة الدراسة الخاصة بالطفل

اختيار غرفة محدّدة للطفل: من الضروري أن تحدد غرفة معينة وثابتة ومخصصة لدراسة طفلك وأن تشجّعه على الدراسة في هذه الغرفة فقط دون سواها.

فارتباط الطفل بهذهِ الغرفة سيزيد من معدّل تركيهِ وقدرته على الدراسة بعيدًا عن كل ما يُمكن أن يسبب له التشتت.

جو الغرفة لا بد أن يكون مناسبا: يجب أن تهتم بخلق جو مريح في الغرفة المخصصة لدراسة طفلك، كأن تكون مضاءة بشكل جيد ومريح للنظر.

يجب أن تكون حرارة درجة الغرفة معتدلة بحيث لا يشعر الطفل بالحرارة الزائدة أو البرد، كما وعليك أن تفتح نوافذ الغرفة لعدة دقائق في الصباح والمساء لتسمح بتجدّد الهواء.

اختيار أثاث صحي ومريح: لكي تساعد طفلك على التركيز خلال الدراسة لتحقيق التفوق الدراسي، عليك أن تختر أثاث صحّي ومريح للغرفة.

اهتم بشكل خاص المنضدة والكرسي المخصّص للدراسة، وأن يكون حجم الطاولة وارتفاعها يتناسب مع حجم الطفل وطول قامته.

الانتباه لألوان الغرفة: كثيرًا ما تتأثر نفسية الطفل بألوان الغرفة المخصصة للدراسة، لهذا عليك أن تنتبه إلى هذا الموضوع وأن تختار لون غرفة طفلك بعناية فائقة

يجب أن تختار مثلا اللون الأزرق الذي يمنح الطفل نسبةً عالية من التركيز، واللون الأحمر والبرتقالي الذي يمنح الطفل طاقةً كبيرة.

كذلك أن تبتعد عن اختيار اللون الأبيض والرمادي الذي يؤثر سلبا على نفسية الطفل وتركيزه.

اختيار غرفة منعزلة وهادئة: من الطبيعي أن يتأثر الطفل بأصوات الضجيج وأصوات الأطفال الذين يلعبون بالمنزل أو حديقة المنزل أو حتّى بأصوات التلفاز، لهذا عليك أن تحرص على اختيار غرفة منعزلة وهادئة وبعيدة عن غرفة الجلوس، وذلك لكي لا تسبب هذهِ الأصوات التشتت للطفل.

ترتيب الغرفة بشكلٍ جيد: إنّ الفوضى العارمة في الغرفة تؤثر سلبًا على تركيز الطفل وقدرته على الحفظ والمذاكرة، لهذا عليك أن تزيل كل الاشياء الزائدة والغير ضرورية من الغرفة، وأن تحتفظ فقط بالأغراض الضرورية التي يحتاجها الطفل، وأن تخصص مكتبة صغيرة لوضع الكتب والاقلام والدفاتر بشكلٍ منظم ومرتب.

نصائح مهمة لتساعد طفلك على تحقيق التفوق الدراسي

التحدث مع معلم الطفل: الأهل يتشاركان دورًا أساسيًا في تثقيف الطفل وتزويدهِ بالمعلومات التي تساعده على تحقيق التفوق الدراسي، لهذا عليك أن تحرص على الاتصال بين الحين والآخر مع معلّم الطفل لتسأل عن أحوال طفلك وسلوكه في المدرسة، ويمكن أن تتواصل مع المعلم عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق زيارة المدرسة بشكلٍ شهري.

التأكد من أداء الطفل للواجبات اليومية: إن الواجبات اليوميّة أو ما يسمى بالوظائف تعلم الطفل أهمية الالتزام وتزيد من قدرة دماغهِ على ترسيخ المعلومات وأرشفتها، لهذا عليك أن تتأكد من أداء طفلك لواجباته اليومية قبل الذهاب إلى المدرسة.

تحفيز الطفل على الدراسة: من الضروري أن تحفز طفلك بشكلٍ يومي على الدراسة عن طريق إدخال بعض الوسائل المشجعة التي تساهم في سرعة حفظ الطفل للدروس والمناهج المُقررة، كأن تُحضر له بعض المجسمات التي تساعدهُ على حفظ الأرقام والقيام بالعمليات الحسابيّة، أو أن تحضر لهُ بعض الحشرات الصغيرة لمعاينتها وإجراء التجارب عليها.

غرس أفكار إيجابية عن أهمية المدرسة في عقل الطفل: يجب أن تتحدث مع طفلك عن أهمية المدرسة ودورها في مساعدتهِ على تحقيق كافة أحلامهِ وطموحاتهِ، وعن دورها الإيجابي في تنمية ذكائهِ وتحويلهِ لشخصٍ مميز في المجتمع.

الاحتفال بنجاح الطفل: لكي تشجع طفلك على تحقيق المزيد من النجاحات المتلاحقة والعلامات العالية في الامتحانات المدرسيّة عليك أن تحتفل بكل نجاحاتهِ، ويكون هذا عن طريق القيام ببعض الحفلات البسيطة، أو شراء الهدايا الجميلة له.

تنظيم وقت الطفل: يلعب تنظيم الوقت الدور الأهم في مسيرة التفوق الدراسي لدى الطفل، لهذا عليك أن تحرص على تنظيم وقت طفلك اليومي، كأن تخصّص له وقتًا معينًا للدراسة، ووقتًا لتناول الطعام، ووقتًا لمشاهدة التلفاز، ووقتًا للنوم.

نوم الطفل بشكلٍ صحي: إنّ النوم الصحي يُساعد على تغذية دماغ الطفل وعقلهِ لينجح في حفظ دروسهِ والتركيز على أرشفة كافة المعلومات التي يتلقاها في المدرسة بعيدًا عن النسيان، لهذا عليك أن تحافظ على مواعيد نوم طفلك واستيقاظهِ، وأن تُبعده عن السهر الطويل الذي يساهم في إضعاف خلايا الدماغ وقتلها مع الأيّام.

التحدث مع الطفل عن المدرسة: يجب عليك أن تتحدث مع طفلك عن المدرسة وعن الصعوبات والمشاكل التي يُواجهها، وذلك لكي تعالج هذهِ المشاكل وتتخلص منها قبل أن تؤثر على ذكاء الطفل وتحصيلهِ العلمي.

تشجيع الطفل على ممارسة الهوايات: تساهم الهوايات في تعزيز القدرات الإبداعيّة والذكائية لدى الطفل، وتساهمُ كذلك في زيادة قدرتهِ على الحفظ والتذكر، لهذا وخلال أيّام المدرسة عليك أن تشجع طفلك على ممارسة هواياتهِ المفضلة في أيّام العطل والإجازات السنوية، وأن تشجّعه على تطوير هذهِ الهوايات واحترافها في المستقبل.