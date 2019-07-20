هيئة الرياضة: 2.5 مليار ريال إجمالي دعم الأندية الرياضية

البلاد : متابعات

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، السبت، استراتجية دعم الأندية السعودية، والذي وصل مبلغه الإجمالي إلى مليارين ونصف المليار، منها 1.64 لأندية دوري المحترفين.

وتحصل أندية دوري المحترفين على دعم مباشر يبلغ 50 مليوناً، و20 مليوناً كدعم مرتبط بتطوير منظومة الحوكمة، و10 ملايين كدعم مرتبط بتطوير البنية التحتية، و5 ملايين كدعم مرتبط بتنظيم فعاليات مصاحبة للمباريات على ملعب النادي المستضيف، و3 ملايين مرتبطة بزيادة القاعدة والمشاركة الجماهيرية للأندية في مختلف المناطق، بالإضافة إلى مليون ريال في كل مباراة مرتبط بزيادة الحضور الجماهيري.

وأعلن الفيصل دعم مباشر لأندية الدرجة الأولى بمبلغ 80 مليون ريال يقسم بالتساوي بين الأندية الـ20، ودعم أندية الدرجة الثانية بمبلغ 36 مليون ريال للأندية الـ 24، و55 مليون ريال لأندية الدرجة الاولى الـ110 نادي.