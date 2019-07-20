نواف التمياط يرفض عرض رئيس الهلال

اعتذر لاعب الهلال السابق نواف التمياط عن قبول أي مناصب بمجلس إدارة الفريق في بيان رسمي.

ووضع التمياط (34 عامًا) حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول توليه أحد المناصب الرفيعة في الهلال.

وقال لاعب وسط الزعيم السابق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..

“السلام عليكم ورحمه الله ، أود أن أوضح أني التقيت بأخي العزيز فهد بن نافل في فترة سابقة وعرض علي منصب نائب الرئيس”.

“أقدر له ذلك واعتذرت لظروفي العملية التي تتطلب مني التواجد خارج المملكة لفترات طويلة أعمل على عدة مشاريع خاصة ، وأنا ابن النادي وتحت أمره إذا تحسنت الظروف”.

“وأيضا غير صحيح وجودي في لجنة فنية تخص النادي أو أي لجان في الوسط الرياضي”

“كل التقدير لكافة الهلاليين وأتمنى منهم كعادتهم التكاتف ودعم رئيس النادي وادارته، متمنيا للجميع دوام التوفيق”.

ويمتلك التمياط تاريخًا كبيرًا مع الكرة السعودية ونادي الهلال الذي لعب بقميصه من عام 1993 وحتى عام 2006.

فضلًا عن فوزه بعديد الجوائز الفردية، فهو أفضل لاعب آسيوي وعربي وسعود لعام 2000.

كما قاد الهلال إلى الفوز دوري أبطال آسيا، فضلًا عن مشاركاته مع المنتخب السعودي في 3 نسخ لكأس العالم.