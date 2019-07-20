خورخي : أعد الشبابيين بالعمل.. والعمّار صعب الحكم عليه

الرياض- هاني البشر

أكد المدرب الأرجنتيني ‏خورخي ألميرون سعادته بتدريب الشباب، وقال: ” سعيد بالفرصة التي أتيحت لي بأن أكون مدربا لـفريق للشباب، وأريد أن أبعث رسالة لجميع الشبابيين أنني سأقدم كل ما لدي لإسعادهم وتحقيق الإنجازات لهم، وشاهدت مباريات كثيرة للفريق الموسم الماضي، وقد شاهدت مباريات أمام فرق منافسة كالهلال و النصر، وأمامنا وقت كاف في معسكر ألمانيا للوقوف على مستوى الفريق وإعداده بشكل قوي للموسم القادم، وطلبت من الرئيس التعاقد مع لاعبين في بعض الخانات وجاري العمل عليها.

وأوضح خورخي أنه يحترم وجهة نظر جماهير الشباب في التعاقدات، وقال: ” جميع القرارات التي تم اتخاذها، كانت بالتشاور مع الرئيس خالد البلطان وأسعدني كثيراً أنه شخص فاهم لكرة القدم بشكل كبير ” .

وأضاف :” أنا جديد في منطقة الخليج وهذا تحد بالنسبة لي، ولهذا طلبت أن نلعب مباراة ودية مع فريق أقل فنياً ” المجزل ” مع كامل الاحترام لهم، ففي أول عشر دقائق، كان الرتم عاليا، وبعدها انخفض وهذا الأمر طبيعي لأنه في تدريباتي السابقة لم أطلب من اللاعبين أي تكتيك ولدي فكرة كاملة عن الفريق. فمباراة المجزل كانت للوقوف على الجاهزية البدنية . أنا أتيت هنا لتطوير الفريق وتحقيق الإنجازات “.

وعن منح الفرصة اللاعبين الشباب خاصة أن الفريق يملك أفضل لاعب في آسيا تركي العمار قال: ” لم أشاهد العمار سوى في ثلاثة تمارين من الخمسة بسبب اصابة بسيطة لكني بكل تأكيد سوف أشاهده في الأيام القادمة.