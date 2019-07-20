تجهيز 6 مهابط للإسعاف الطائر بالمشاعر ومكة

جدة : البلاد

أتمت “الصحة” تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها 6 مهابط حيث إنتهت من تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني، فقد جهّزت الوزارة

ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة وهي ( مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية – مهبط مستشفى النور التخصصي – مهبط مستشفى حراء العام ) وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة. وفي المشاعر المقدسة جهزت الصحة ثلاث مهابط

الأول منها في مستشفى شرق عرفات والثاني في مستشفى عرفات العام والثالث في مستشفى منى الطوارئ ) وهي المهابط التي يتم من خلالها إخلاء

الحالات داخل مكة المكرمة .

وتسعى “الصحة” إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الاصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

ويسهم الاسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.