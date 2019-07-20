إسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه أبها

البلاد : واس

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت ، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.

وأكد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه في الوقت الذي تستمر المليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.