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إسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه أبها

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو القعدة / 1440 هـ      20 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت ، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.

وأكد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه في الوقت الذي تستمر المليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

صحيفة البلاد

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