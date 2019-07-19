7 علامات تنذر بنقص الكالسيوم في الجسم

القاهرة:سهام أبوزينة

من المعروف أن الكالسيوم، من أكثر المعادن أهمية في جسم الإنسان، ويتوافر بكثرة في الأسنان، والعظام، والخلايا العصبية، والدم، وكذلك في بعض الأنسجة الأخرى، ويلعب دوراً مهماً في عملية استرخاء العضلات وانقباضها، كذلك فإن الكالسيوم يشارك في عملية تجلط الدم، كما أنه من العناصر اللازمة صحة الجهاز العصبي ونمو كافة خلايا الجسم.

ونظراً لأن الكالسيوم في جسم الأنسان، يعد المعدن الأكثر وفرة في الجسم، فنقصه قد ينتج عنه إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل تآكل المفاصل، وترقق العظام، فضلاً عن بعض المشاكل القلبية، لذلك فالاكتشاف المبكر لنقص الكالسيوم في جسم الأنسان، يقلل من احتمالات الإصابة بهذه الأمراض.. وفي السطور التالية نقدم اليكم، 7 علامات تنذر بنقص الكالسيوم في جسم الإنسان.

– الأرق

إذا لاحظتي انقطاعك بشكل مستمر عن النوم، وإصابتك بحالة من الأرق، فقد يعني هذا انخفاض مستوى الكالسيوم في الجسم.

– ألم المفاصل والعظام

الشعور بألم في المفاصل، أو في العظام، قد يكون أحد علامات نقص الكالسيوم في الجسم، فالتهاب المفاصل، والفصال العظمي، من أكثر أعراض نقص الكالسيوم شيوعاً.

– جفاف البشرة وضعف الأظافر

ضعف الأظافر وجفاف الجلد والتشققات، مجموعة من العلامات إذا اكتشفتي أحدها، فعليكي مراجعة الطبيب فوراً، فهي مؤشر لعدم امتلاك الجسم كمية كافية من الكالسيوم.

– التشنجات العضلية

الشعور بآلام في الفخذين أو الذراعين أو الركبتين، وتشنج العضلات بشكل متكرر وليس نتيجة مجهود زائد، يعني أن جسمك في حاجة لكميات أكبر من الكالسيوم.

– جفاف الشعر وتساقطه

جفاف الشعر أو تقصفه أو تساقطه، قد يكون نتيجة نقص الكالسيوم في الجسم، أو قد ينتج عن اتباع أنظمة غذائية غير صحية، لذلك إذا بدت عليكي إحدى هذه العلامات، فعليكي بتناول كميات مناسبة من الكالسيوم، والاعتماد على نظام غذائي صحي.

– أوجاع الدورة الشهرية

رغم اختلاف أوجاع الدورة الشهرية من امرأة إلى أخرى، وتنوع أعراضها من احتباس الماء، أو انتفاخ البطن، أو الاكتئاب والقلق، إلا أن توافر الكالسيوم في الجسم، يقلل بشكل كبير من الأعراض الجانبية للدورة الشهرية.

– مشكلات الأسنان

عند ملاحظة تسوس الأسنان، أوأصفرارها، إذاً أنتي أمام علامة من علامات نقص الكالسيوم في الجسم.