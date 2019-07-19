اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق إثر قضية فساد مع قطر

البلاد : وكالات

اعتقلت سلطات مكافحة الفساد الباكستانية رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي في لاهور، وذلك على خلفية تهم فساد متعلقة بقطر.

وقال مجلس المساءلة الوطني في باكستان، إن التهم الموجهة لخاقان تتعلق بمنح عقود بشأن الغاز المسال لشركة تابعة لقطر بشكل مخالف للقانون.

فيما تشير المعلومات إلى ارتباط خاقان برئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، الذي قدم رشى لنواز شريف من أجل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة شريف، في وقت كان فيه خاقان عباسي وزيرا للنفط.